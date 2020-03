Kahel vabatahtlikul päästjal tuvastati koroonaviirus

Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelti sõnul oli aja küsimus, millal esimesed juhtumid lähiajal ka Päästeametit puudutavad. „Ühtsesse päästevõrgustikku kuulub ligi 4000 inimest, meie inimesed katavad tervet Eestit, mistõttu oleme põhjalikult valmistunud nakkusega toimetulekuks. Eesti elanike ohutuse ja turvalisuse tagamises me igal juhul järeleandmisi ei tee,“ sõnas Anvelt. Ta lisas, et kuna päästjad töötavad vahetustega, on alati olemas vaba päästereserv.