Sagenevad pettusekatsed seoses viirusepuhanguga

Luminori infoturbespetsialist Elvis Rannak selgitas, et petturid kasutavad erakorralist olukorda ära petuskeemide läbiviimiseks. Näiteks üritatakse koguda inimeste andmeid, et neid siis kuritegelikul viisil ära kasutada.

"Suurenenud on ka petukõnede arv, kus koroonaviirusega seotud ettekäänete alusel palutakse inimestel edastada helistajale oma pangaandmed ja ligipääsuparoolid. Sellistele petuskeemidele on viidanud ka politsei ning andmete edastamisel võidakse pangaarve tühjendada. Soovitame inimestel olla väga tähelepanelikud ja sellised kõned koheselt lõpetada," rõhutas Rannak.

"Praeguses olukorras tuleks suhtuda kahtlusega kõikidesse pöördumistesse, milles palutakse teil uuendada, sisestada või kontrollida oma andmeid – isegi kui need näivad pärit usaldusväärsest allikast. E-kirjas viidatud veebilehti ja lisatud manuseid on soovituslik avada ainult juhul, kui olete täielikult veendunud, et saatja on see, kellena ta ennast esitleb. Vajadusel võib alati konkreetsesse ettevõttesse helistada ja uurida, kas nad on sellise kirja välja saatnud või mitte," lisas Rannak.