Enamik looduses liikujatest peab eriolukorra reeglitest kinni

„Mõnes kohas oli näha laste või noorte seltskondi, kes ametiautot või vormis inspektoreid nähes jooksid laiali, aga ilmselt kogunesid nad pärast inspektorite lahkumist uuesti. Seega tuleb just noorte suunal teha veel täiendavalt teavitust,“ ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Allar Leppind.

„Kalastajaid oli veekogude ääres arvukalt, kuid üldiselt hoiti vajalikku distantsi, juba seetõttu, et õngenöörid sõlme ei läheks,“ märkis Leppind.

Keskkonnaminister Rene Kokk tänas kõiki inimesi, kes looduses viibides eriolukorra reegleid ei unustanud. „Hea, et Eestis on veel avastamata paiku, kus inimestel on võimalik viibida ka eriolukorra ajal kõiki kehtivaid piiranguid järgides,“ ütles minister.