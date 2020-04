Riigiportaalis saab vaadata oma pensionitõusu suurust

Pension kasvab indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu tulemusel keskmiselt 8 protsenti. "See teeb keskmiselt 45 eurot pensioni kohta, kuid oluline on tähele panna, et kõigil ei tõuse pension sama palju – pensionitõus sõltub iga pensionäri pensionistaažist," selgitas sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna pensioniteenuse juht Merle Sumil-Laanemaa.