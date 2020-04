Järgmise nädala algus võib tuua kuni 14 soojakraadi

Neljapäeva öö hakul libiseb üle lauge kõrgrõhuhari. Ilm on sajuta ja selgema taevaga vaid üürikeseks. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi. Pärast keskööd läheneb merelt juba madalrõhulohk, taevas kattub pilvedega ning hakkab lörtsi ja vihma sadama, lõuna- ja edelatuul tugevneb ning õhutemperatuur tõuseb. Päeval tekib Skandinaavia keskosa kohal uus madalrõhkkond, mis laieneb üle Läänemere ning edelatuul muutub järjest tugevamaks, tõuseb puhanguti 15, õhtul 18 m/s, rannikul üle 20 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, keskpäeval saartest alades tuleb sajuhoogudesse paus. Sooja on 4-8 kraadi.

Reedel liigub ikka aktiivsena püsiv madalrõhkkond Skandinaaviast Soome ja selle servas puhub Eestis tormine edelatuul - puhanguid on 20-25, öö hakul rannikul kuni 27 m/s. Hommikul annab tuul merealadel pisut järele, samal ajal mandril ulatuvad puhangud pärastlõunani ikka üle 20 m/s ning seejärel tuul järk-järgult nõrgeneb ja pöördub saartest alates läände, õhtul loodesse. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma, õhtu poole jääb sajuhooge harvemaks. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni +4 kraadi, päeval on sooja 3-7 kraadi.

Laupäeval kaugeneb madalrõhkkond Barentsi merele, aga selle kauges edelaservas on Eestis ilm sajuhoogudega - enam on sadusid päeval, sajab põhiliselt lörtsi, aga sisemaal võib ka lund ja rannikul vihma tulla. Lääne- ja loodetuule puhanguid on 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni -3 kraadi, rannikul tukeb kuni +2 kraadi, päeval on sooja 2-7 kraadi.

Pühapäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on sajuta ja selge taevaga ning nõrgeneva lääne- ja loodetuulega. Külma on 1-6 kraadi. Päeval lisandub läänevoolus niiskust, kohati sajab lörtsi ja vihma, edelatuul muutub tugevamaks. Päeval on sooja 3-7 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäev tuleb lõunapoolse kõrgrõhkkonna ja Skandinaavias ülekaalus oleva madalrõhkkonna piirimail võrdlemisi tugeva edelatuulega. Praegustel andmetel sajud Eestisse ei ulatu. Õhuvool pöördub edelasse ja saabuvas soojemas õhumassis on õhutemperatuur öösel 0 kraadi ümbruses, rannikul tuleb kuni +4 kraadi, päeval on sooja 5-11 kraadi.

Teisipäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Soome poole ja selle lõunaserva mööda lisandub Eestisse sooja ja päevaks ka niiskust ning üle Eesti liiguvad vihmapilved. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -1 kuni +3 kraadi, saartel tuleb kuni +6 kraadi, päeval on sooja 9-14 kraadi, meretuulega rannikul kuni 7 kraadi.