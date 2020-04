Eriolukorra juht võtab videosilla kaudu ühendust kõigi Eesti kohalike omavalitsustega

„Kinnitasin Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne regioonide ning Saaremaa päästepiirkonna juhtidele, et pöörame praegu suurt tähelepanu kõigile Eesti hooldekodudele. Eestisse saabunud isikukaitsevahenditest läheb osa just hoolekandeasutustele, et meil oleks võimalik kaitsta nii sealsete töötajate kui ka elanike tervist,“ lausus peaminister Jüri Ratas. “Mul oli väga hea meel kuulda eriolukorra tööde juhtide käest ka seda, et meie omavalitsused on kriisis käitumas operatiivselt ja asjatundlikult. Inimeste jaoks lähima avaliku võimu esindajana on nende panus kohalike murede lahendamisel ning piirangute jõustamisel hindamatu.”

Täna hommikul oli eriolukorra juht ühenduses Saaremaa kriisikomisjoniga, kellega arutati, mida on veel vaja teha selleks, et sealset koroonaviiruse puhangut kontrolli all hoida. Leiti, et nakatumise ärahoidmiseks tuleb jätkata tööd selle nimel, et inimestel oleks võimalik kehtivatest liikumispiirangutest kinni pidada. Samuti on kriitilise tähtsusega tervishoiu- ja hooldekodude süsteemi koormuse jälgimine, et neil säiliks võimekus abivajajaid aidata.