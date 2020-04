VIDEOLUGU ⟩ Pühadeaegsed jumalateenistused kolisid sotsiaalmeediasse

Tellijale

See aga tähendab, et lisaks palvetele ja lauludele tuleb kirikuõpetajal üles näidata ka muid oskusi. «Vaimuliku seisukohast tähendab see, et iga asi võtab kordades rohkem aega. Jumalateenistused, mida me muidu pidasime pühapäeviti koos rahvaga, on vaja ette valmistada, üles filmida, kontrollida, kas kõik jäi peale, kas heli jäi normaalne ja vahepeal selgub, et ei jäänud normaalne, ja siis teeme uuesti,» pajatas Nigola. «Seejärel tuleb minna koju, hakata monteerima, üles laadida ja vaadata, et kõik õigel päeval ja õigel ajal eetrisse läheb. Nii et viis korda rohkem võtab küll iga jumalateenistuse läbiviimine rohkem aega kui enne.»