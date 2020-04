Aas: kaubanduskeskused võiks mai esimeses pooles piiratud tingimustel avada

„Koroonaviiruse leviku peatamiseks otsustasime ühe abinõuna sulgeda märtsi lõpus kõik kaubanduskeskused. Nüüd näeme, et kehtestatud piirangud on mõjunud ning uute nakatanute ja viiruse tõttu hospitaliseeritud inimeste arv on stabiliseerunud,“ selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Aasa sõnul on valitsus pannud kokku teekaardi, mille järgi alustada kriisiolukorrast väljumist, kuid selle kaardi realiseerumine sõltub suuresti tervisenäitajaid puudutavatest mõõdikutest. „See kõik on meie endi kätes - kui haigestunute arv ei kasva ja inimesed jätkavad käitumisjuhiste järgimist, siis saame sammhaaval piiranguid vähendama hakata. Oluline on, et kaubanduskeskustes käimine oleks nende avamise korral turvaline ja nakkusoht viidud miinimumini, et vältida viiruspuhangut keskuste avamise järgselt,“ rõhutas Aas. „Jaekaubanduses töötab üle 50 tuhande inimese ja keskuste avamine mõjuks positiivselt ka tööturule,“ tõi minister välja.

Kaubanduskeskustes oleks Aasa ettepaneku kohaselt lubatud avada kõik kauplused ja teeninduspunktid (nt juuksur, kingaparandus, võtmeäri jms) ja ka restoranid ja toitlustusasutused, kes peavad järgima Terviseameti juhiseid. Kaubanduskeskustes asuvad laste ja täiskasvanute meelelahutuslikud ajaveetmise kohad jäävad endiselt suletuks.

Kaubanduskeskustes on ka avamisjärgselt kohustuslik järgida Terviseameti soovitusi: kõigis kauplustes ja teeninduspunktides tuleb järgida 2+2 reeglit. Poes viibivate inimeste arvu tuleb piirata selliselt, et oleks võimalik järgida 2m nõuet. Kaupluste külastamine on lubatud kaetud nina ja suuga (nt maskid, visiirid, sall vms). Kauplustes tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu nii klientidele kui töötajatele ning ruume tuleb korrapäraselt tuulutada ja desinfitseerida. Haigussümptomitega külastajad ja töötajad peavad püsima kodus. Jätkuvalt on soovitatud oma ostud eelnevalt läbi mõelda, et poes saaks viibida võimalikult lühikest aega.

Aasa sõnul jääb kehtima ka senine soovitus seoses allahindlustega. „Kuigi keskused on avatud, ei tohiks sinna allahindlustega suuri inimmasse meelitada. Soovitan jätkata kampaaniatega e-poodides, mis on ohutum nii inimestele enda tervisele kui ka teistele,“ lõpetas Aas.