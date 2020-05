Ööpäevaga lisandus viis positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus positiivsed testi tulemusi Harju maakonda (3 positiivset testi, nendest kõik Tallinnas, kus nüüd on kokku 450 positiivset tulemust) ning Saare maakonda (2).

01. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 72 inimest, neist 7 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on tänaseks kokku väljakirjutatud 253 inimest, neist 6 viimase ööpäeva jooksul. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 52 inimese elu.