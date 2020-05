Setomaa vald leevendas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid

Alates tänasest avatakse vallas Seto Tsäimaja külastajatele tingimusel, et peetakse kinni 2+2 reeglist ning sisse- ja väljapääsu juures on tagatud klientidele kasutatavad desinfitseerimisvahendid.

Samuti on lubatud Setomaa Muuseumid õuealal olevate eksponaatide külastamine, kui külastajaid on grupis maksimaalselt 10 inimest ja nad järgivad 2+2 reeglit ning Setomaa Muuseumid on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu muuseumi territooriumil.