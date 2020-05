Kõige silmatorkavam Donald Dorchi ehitatud masin on see erksavärviline amfiibsõiduk, mida ta hakkab kasutama soos käimiseks. FOTO: Arvo Meeks

Paljud Sangaste ja Otepää vahel liiklejad on korduvalt mööda sõitnud ühest tee äärde jäävast talust. Teadmata, et just seal toodab Eesti üks populaarsemaid juutuubereid Donald Dorch videoid masinaehitustest, mida on kokku vaadatud üle 100 miljoni korra.