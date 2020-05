Kolmapäeval tehti Lätis 2029 COVID-19 testi. Kokku on riigis taudi algusest tehtud 83 275 testi, nakkust on leitud 962 inimeselt.

Haigusest on paranenud 627 inimest, haiglais on 27 inimest, neist kaks kunstliku hingamise aparaadi all. Koroonaviirus on Lätis nõudnud 19 elu.