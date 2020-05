Täna on ülemaailmne suitsuvaba päev

Tänavuse 32. ülemaailmse suitsuvaba päevaga tuletatakse meelde, et suitsetamine on peamine ennetatavate haiguste ja surmade põhjuseks. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel sureb igal aastal maailmas suitsetamisega seotu haiguste tõttu üle 8 miljoni inimese. Üle 7 miljoni neist surmajuhtumitest on põhjustatud otseselt suitsetamisest, umbes 1,2 miljonit passiivsest suitsetamisest.