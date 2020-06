Kolmandik veeohutusstendidest on rikutud

Põlvamaal on kokku 22 veeohutusstendi, neist viies puudusid päästevahendid.

Valgamaal on 28 veeohutusstendi, neist puudustega oli üheksa.

Võrumaal on kokku 56 veeohutusstendi, neist puudustega oli 12. Neljal olid puudu päästevahendid, kuus olid rikutud või katki. Kahe stendi puhul esines muid puudusi. Eriti julmalt on käitutud Võrumaal Kisejärve juures asuva stendiga.

«Stendid on paigaldatud, et õnnetuse korral saaks hädasolijatele appi minna ennast ohtu panemata – sellelt leiab info ja juhendid, samuti päästevahendid. Lisaks on tahvlil info selle kohta, mida tohib ja ei tohi veekogu ääres teha,» ütles päästeameti ennetusosakonna ekspert Mikko Virkala.