Omanikud saavad väikeelamud ja suvilad korda teha

„Rekonstrueerimistoetust on võimalik taotleda ka suvila või aiamaja energiatõhususe tõstmiseks ja üksikelamuks ümberehituseks – seda kuni 30% tööde maksumusest või maksimaalselt kuni 30 000 eurot elamu kohta,“ lisas Reinsalu. „Võimalik on taotleda ka hoone osalise renoveerimise toetust kuni 30% või 20 000 eurot tööde maksumusest.“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsleri Jüri Rassi sõnul on toetatavate majade ringi laiendamine oluline samm. „Kodumajapidamiste energiatarve moodustab 40 protsenti kogu riigi energiabilansist. Elamute energiakasutuse kokkuhoiu potentsiaal on väga suur ja sellega saab vähendada nii eluasemekulusid kui ka parandada leibkondade toimetulekut. Rekonstrueerimine aitab jõuda ka kvaliteetsema ja tervist ning kliimat säästva elukeskkonnani, mistõttu peame leidma võimalikult efektiivseid viise, kuidas hooneid korda teha. Ka üheksakümnendate aastate lõpul ehitatud väikeelamute hulgas on neid, mille puhul saab üht-teist ära teha, et hoone oleks energiatõhusam, ilusam ja ka ohutum.“