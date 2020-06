Fotod ⟩ Noormehed puhastasid Valgas jõepõhja

Laupäeval jõe ääres tegutsenud 18-aastane valgalane Carlos Pikk lausus, et parasjagu puhastasid nad jõepõhja sõbra Steven Undiga (14). Ühegi ametliku programmi osa tegevus ei ole, tegu on noormeeste enda algatusega. Spetsiaalset varustust sukeldujad ei kasutanud, vaid hoidsid lihtsalt vee all hinge kinni.