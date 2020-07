Lätis on koroonaviirusest tervenenud tuhat inimest

Laupäeval viidi läbi 1042 koroonatesti, kokku on Lätis tehtud 157 826 esmast testi. Riigis on leidnud kinnitust 1124 inimese nakatumine koroonaviirusse, COVID-19 tõttu on surnud 30 inimest ehk 2,7 protsenti kõigist nakatunutest.