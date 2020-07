Venemaalt saabunud külaline tõi ilmselt kaasa koroona

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset testitulemust Ida-Virumaale (2 Narva linna), 4 Harjumaale (2 Tallinnasse) ja 1 Järvamaale. Kolmel juhul oli tegemist nakatumisega pereringis. Kahel juhul on nakatumise päritolu hetkel teadmata. Kolmel juhul nakatuti sünnipäevapeol, kus osales Venemaalt saabunud haigustunnustega külaline, ülejäänud peol osalenud lähevad samuti testimisele.

8. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kolm inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänase seisuga on Eestis haigusest tervenenud 1882 inimest. Neist 1423 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,6%), 459 inimese puhul (24,4%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ja ootab tervenemise kinnitamist.