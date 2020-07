Väimela mõis läheb juuli lõpus müüki

Viimase põlengu käigus hävinesid nii mõisa katusekonstruktsioonid kui ka suur osa vahelagedest. RKAS-i müügijuhi Marko Künnapase sõnul on praeguseks hoone konserveeritud ning enne müükipanemist ei ole plaanis teha lisaehitustöid. „Põlengu järel on tegeletud koristustöödega, katuse ehituse ja müüride kinnikatmisega. Kõik tööd on tehtud muinsuskaitsega koostöös ja nende järelevalve all,” sõnab Künnapas. Viimaste töödega saadi valmis märtsis.

Peatselt pärast põlengut teatas RKAS, et plaanib mõisa müüa juba 2019. aastal avalikul enampakkumisel. Asjad aga on jäänud venima. Nüüd ütleb Künnapas, et Väimela on planeeritud müüki panna juuli teises pooles. „Alghinna määramiseks on tellitud hindamine. Hetkel ei ole see veel kinnitatud, seega saame alghinna avaldada lähiajal,” märgib Künnapas.