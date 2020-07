Laupäev tuleb tormituulega ja sooja on kuni 21 kraadi

Öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma ja paiguti tekib udu. Kesköö paiku jõuab Edela-Eestisse sajuala, mis levib kiiresti kirde poole, on võimalik äike, hommikuks muutub sadu tugevaks. Tuul pöördub itta ja kagusse, hommikul Liivi lahe ümbruses edelasse ja läände ning tugevneb 4-10, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 9-15 kraadi.

Peipsi järvel pöördub tuul itta ja kagusse ning tugevneb hommikuks 4-9 m/s. Laine kõrgus on 0,4-0,8 meetrit. Kohati sajab hoovihma, vastu hommikut jõuab tihedam sajuala, mis levib kirdesse. Võib olla äikest. Nähtavus on mõõdukas, paiguti on udu. Sooja on 13-15 kraadi.

Hommikupoolikul on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma, sadu võib olla paiguti tugev, pole välistatud äike. Pärastlõunal pilvisus ja sajud hõrenevad. Tuul pöördub edela poolt alates järk-järgult edelasse ja läände, looderannikul loodesse ning tugevneb 9-15, puhanguti 20-26 m/s, õhtul nõrgeneb. Sooja on 15-21 kraadi.