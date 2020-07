Pildid: Noor suusamees rullitas ümber Eesti

26-aastane tartlane Mart Kevin Põlluste alustas sõitu 6. juulil Tartust Raekoja platsilt ning kaheksa päeva hiljem rullitaski läbi Otepää ja Põlva tagasi Tartusse. «Nüüd lõpu poole mida lähemale olen kodule jõudnud, seda lihtsamaks on just vaimselt läinud, aga väsimust on ikka,» rääkis Mart Kevin Põlluste Põlva järve ääres kui lõpuni oli jäänud umbes 60 kilomeetrit.

«Ma arvan, et kõige ägedam sellel sõidul oli see, et täiesti võõrad inimesed tulid raja äärde ergutama ja kaasa elama. See andis kõvasti jõudu ja indu juurde,» tunnustas Põlluste kaasaelajaid. Asi mida ta kõige rohkem koju jõudes ootas oli oma voodis magamine, kuna eelnevad ööd veetis ta sõprade ja tuttavate juures.