Ületreening hävitas kunagise sporditipu karjääri

Nii hakkaski ta esimesest klassist peale laskesuusatamise trennis käima, kuid suusatamise pooleni jõudis alles kolmandas klassis, kuna talv tundus talle seni liiga külm. Aga Üllar Tähe ja Ants Joonase käe all sai hoog sisse lükatud.

«Alguses olid ikkagi ka jalgpall, korvpall, jooksmine. Nagu see ka tänapäeval peaks käima, et ükskõik mis spordialal ei tohiks minu arust spetsialiseerumist kohe olla,» nentis Margus Ader. «Laps võiks 10.–15. eluaastani teha mitut spordiala, kus need kõik üksteist täiendavad: unustada ei tohiks ka laulmist, tantsimist ja maalimist.»