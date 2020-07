Põlva haiglas alustab tööd uus kirurgiaosakonna juhataja

Haigla märgib, et Merisalu on põline võrulane, lõpetanud 1998. aastal Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi. Järgnesid arstiõpingud Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, mille lõpetas 2004. aastal ja üldkirurgia residentuur kuni 2009. aastani. Peamiseks õpetajaks oli dr. Toomas Tikk.Residentuuri lõpetamise järel naases kodulinna Võrru, kus töötab tänaseni. Lisaks on töötanud aastaid Valga haiglas ja Tõrva tervisekeskuses ning alates 2014. aastast kuni tänaseni ka Medita kliinikus Tartus.

Põlva haiglaga koostöö algas Merisalu sõnul soovist oma töökoormust pisut ümber jagada. «Usun, et teatud aja tagant enda uutesse olukordadesse asetamine mõjub arengule stimuleerivalt. Igal pool kohtab häid kolleege, kellelt midagi õppida, samuti on endal meeldiv uude töökohta oma kogemust viia.»

Põlva haigla olukord on arsti pigem positiivses mõttes üllatanud. «Olen poole aasta jooksul Põlva haiglas juba üksjagu toimetanud ja näinud, et põhiline- entusiastlik ja töötahteline kollektiiv- on täiesti olemas. Samuti ei jää operatsioonitoa varustatuse taha ükski enamlevinud päevakirurgiline operatsioon ning seda poolt on võimalik ka järjest arendada.»