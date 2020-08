Tõrva kirik-kammersaali juhtiva Ilmar Kõveriku korraldatud festivali mõte on tuletada inimestele meelde metsa tähtsust. «Võime looduses palju ringi käia, aga ei tunne neid taimi ja me ei tea, mis nendest teha saab ning sedagi, et taimed võivad meid aidata.»