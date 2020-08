OTEPÄÄ ⟩ Valla aukodanikuks sai õpetaja ja kodu-uurija

Ta on ka kodu-uurija, meenutuste ja mälestuste koguja, kirjapanija ja raamatute koostaja. Tema juhtimisel on ilmunud 2013. aastal «Mineviku meenutused» I osa ja 2016. aastal «Mineviku meenutused» II osa. Need raamatud on Otepää aedlinna ajaloost, inimestest, majade ehitamistest, ettevõtlikkusest jne.