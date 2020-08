Võrus avatakse uus park

Võru algab täna keskkonnateemaline koguperefestival "+Energia nädal". See koondab enda alla erinevad keskkonnateemad, näiteks veekaitse, energiatõhusus, mobiilsus ja liigirikkus. Festival kestab 22. augustini.

Aset leiab palju erinevaid tegevusi, mille eesmärk on tõsta linlaste teadlikkust säästva keskkonnakasutuse ja inimkäitumise seostest. Lisaks looduskeskkonna teemadele pööratakse tähelepanu ka inimestele: kuidas saame ise head energiat aktiivsete tegevuste kaudu oma kehas suurendada.

Festivali käigus on võimalus 17. augustil osaleda ratastega linnaorienteerumises ja vastata harivatele keskkonnateemalistele küsimustele. Samuti on huvilistel võimalus 18. augustil tutvuda, kuidas Võru linnas reovett puhastatakse ning soojusenergiat toodetakse. Tartu regiooni energiaagentuuri eestvedamisel on omavalitsuse töötajatel ja projekteerijatel võimalik 19. augustil saada teavet, kuidas olla ehitusprojektide tark tellija.