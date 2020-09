Võrumaa kool läks koroonajuhtumi tõttu distantsõppele

Kooli direktori kohusetäitja Siiri Konksi lausus, et e-õppel ollakse vähemalt selle nädala lõpuni. Õppeasutuse koduleht lisab, et lasteaed töötab tavapäraselt.

«Üks pere sai eelmisel pühapäeval teate, et on koroonapositiivne vastus naisel ja mehel,» selgitas Konksi.

Orava kooli õpetajad, töötajad ja õpilased on Konksi sõnul väljaspool kooli diagnoosi saanud inimestega kokku puutunud. «Orava kogukond on väga väike ja kool ka väike. Tänase seisuga on meil 37 õpilast. Lasteaias käib 16 last. Kogukond on väike ja väga seotud. Õpetajad ja õpilased on sealtsamast kogukonnast,» lisas direktori kohusetäitja.