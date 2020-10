Valitsus näitas järgmisele Rally Estoniale rohelist tuld

«Rally Estonia oli üliedukas ning sai rallimaailma tippudelt väga kõrgeid hindeid ja hinnanguid. Tänu kõigi osapoolte suurele rahulolule on Rally Estoniale ja Eesti riigile tehtud ettepanek WRC-sarja etapi korraldamiseks ka järgmisel aastal. See viiks Eesti taas sadade miljonite inimesteni üle maailma ning loomulikult saavad korraldajad loota riigi igakülgsele toele,» ütles kultuuriminister Tõnis Lukas. «Muidugi on WRC sarja korraldamine ülisuur võimalus kogu Eesti majandusele, eelkõige turismimajandusele. Eriti arvestades, et 300 kilomeetrine trass läbiks mitmeid maakondi Lõuna-Eestist: seekord ka Jõgevamaani välja.»