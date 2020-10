Mari Kalkunit võrreldi Bartóki ja Cage‘iga

«See on folkloori uus hingamine, mis teatud mõttes mõjutatud Béla Bartókist ja John Cage’ist,» kirjutatakse väljaandes. Bartók oli aastatel 1881–1945 elanud ungari helilooja, pianist ja rahvamuusikateadlane. John Cage (1912–1992) oli USA avangardistlik helilooja, pianist ja publitsist, kelle looming on avaldanud mõju paljudele 20. sajandi heliloojatele.

«Tal on selle albumiga taas õnnestunud anda kodukoha vanimatele traditsioonidele nüüdisaegne tugevus ja kombineerida kõrgtehnoloogiat maalähedase elurõõmuga. See CD soovib anda lootust ajaks, mil saame kõik uuesti laulda,» lisab arvustaja.

«Vau! John Cage ja Béla Bartók... Nendega pole mind veel kunagi võrreldud. Muusika on äge, sest see on nagu nähtamatu seeneniidistik üle ajastute ja riigipiiride,» kommenteeris Kalkun ise Facebookis talle osaks saanud tunnustust.