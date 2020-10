Kaks näitusesaali on sisustatud informatiivsete kuubikutega, mille juurde on paigutatud näidised disainiauhinna võitnud toodetest. «Disain on Eestis laienenud päris uhkesti teenusedisaini valdkonda ja siin on näiteks välja toodud Innotiimi koostöös politseiga välja töötatud «Rahunemispeatus Eesti teedel»,» selgitas Rannik. «Tihtipeale on arusaam, et disain puudutab ainult esemeid, aga disain on tänapäeval palju laiem valdkond.»