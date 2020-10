Serviti kirjutas kahte tabelisse võidupunktid

Serviti põgenes teisel poolajal püüdmatult eest

Serviti sai ühe kaotuse kõrvale neljanda võidu Balti liigas ja tõusis kaheksa punkti peale. Täisedu, kümne silmaga juhib lätlaste Dobele ZRHK Tenax, Eesti meistriga samal pulgal on ka Klaipeda HC Dragunas ja Riia Celtnieks. Kehral on neli ning Tapal ja Viljandil kaks punkti.

"Võit on võit, aga treenerina on raske vaadata, kui eduseisus jalg sirgu lastakse ja arvatakse, et mäng on võidetud. Kaitse toimis täna, rünnak samuti, polegi 30 väravat sel hooajal veel visanud. Aga saime palju kiirrünnakuid, Mamporia tabas tagant hästi ja eks Tapa lasi meil visata ka," kommenteeris kehralaste peatreener Raudsepp.