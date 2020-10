Galerii ⟩ Tõrva ujula sai nurgakivi

Uus hoone sisaldab endas ujulat, spaad ja õpilaskodu ning ühendatakse koolimajaga galerii abil. Maja esimesele korrusele on muu hulgas planeeritud kolme rajaga 25-meetrine bassein eraldi lastebasseini, mullivanni ning mitme erineva saunaga. Hoone teisele korrusele tuleb edaspidi kuni 33 inimest majutav hosteli tüüpi õpilaskodu Tõrva gümnaasiumi õpilaste, välisõppejõudude ja spordilaagrite tarbeks. Esialgu ehitatakse teine korrus siiski rahanappuse tõttu nii-öelda tühja karbina.

«Viis kuud on lennanud linnutiivul. Päris palju on muutunud. Püsti hakkab saama suurem osa hoone karkassist. Loodame, et talv tuleb selline, mis võimaldab normaalselt ehitustöid jätkata,» ütles Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.