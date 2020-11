Ööpäevaga sai koroonadiagnoosi 80 inimest

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 68,28 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 4,3 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 46 inimesel. Ida-Virumaale lisandus kaheksa ning Hiiumaale ja Tartumaale neli positiivset testitulemust. Pärnumaale lisandus kaks ning Jõgevamaale, Läänemaale, Lääne-Virumaale, Saaremaale ja Valgamaale üks uus koroonaviiruse juhtum. Üheteistkümnel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht – reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Harjumaa 46 uuest juhtumist 32 laekus Tallinna. Kaheksal juhul saadi viirus pereliikmelt ning ühel juhul tuttavalt. Kokku toodi viirus välismaalt sisse kolmel korral – ühel korral Hispaaniast, ühel korral Ühendkuningriigist ja ühel korral Belgiast. Viie juhtumi puhul pole nakkusallikas teada, ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Laupäevastest Harjumaa juhtudest oli 15 seotud perekondliku nakatumisega, 11 korral saadi viirus tuttavalt ning kaheksal korral töökohal. Kolm haigusjuhtu toodi sisse Venemaalt, kaks Ukrainast ja üks Rootsist. Enam kui kolmekümnel korral nakkusallikas ei selgunud.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 3000 inimese, kellest 595 on haigestunud. Kokku saab Põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 14 kollet: esimese töökohakoldega on seotud 42, teise töökohakoldega kaheksa ning kolmanda töökohakoldega samuti kaheksa haigestunut. Perekonnakoldes on viis inimesest. Esimeses koolikoldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Neljandas töökohakoldes on kümme nakatunut ning viiendas töökohakoldes kokku kuus. Peokoldes on 17 inimest. Kuuendas töökohakoldes on kaheksa haigestunut. Hooldekeskusekoldes on 33 inimest. Seitsmendas töökohakoldes on kuus inimest. Kaheksandas töökohakoldes ja spordikoldes on kummaski viis haigusjuhtu.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kolm on seotud nakatumisega töökohal, kahel juhul nakatusid lasteaiatöötajad. Ühel juhul saadi viirus koolist, ühel juhul pereliikmelt ja ühel juhul tuttavalt. Üks haigusjuht toodi sisse Rootsist ja üks Poolast.

Lääne-Virumaa uus haigusjuht on seotud nakatumisega töökohal.

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Sillamäe esimese koolikoldega on seotud 36, Jõhvi hooldekeskusekoldega 21, Narva-Jõesuu töökohakoldega kümme, Sillamäe teise koolikoldega üheksa, Narva töökohakoldega seitse ning Narva lasteaiakoldega seitse nakatumist. Vanglakoldes on positiivse proovi andnud 88 inimest, neist kaks on vanglatöötajad – siia on sisse arvestatud pühapäeva hommikul laekunud kuus positiivset testitulemust, mis lähevad ametlikult esmaspäevasesse statistikasse.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi tuhat inimest, kellest haigestunud on 203.

Üks Tartumaale lisandunud juhtum on sisse toodud Soomest, teise juhtumi asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 350 inimest, kellest 54 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökohakolle.

Üks Hiiumaa nakatunu sai haiguse pereliikmelt, teised Hiiumaa juhtumid on selgitamisel. Läänemaa haigestunu sai viiruse pereliikmelt, Pärnumaa juhtumite asjaolud on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 260 inimest, kellest 55 on haigestunud.