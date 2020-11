Ajujahi parimate hulka jõudis ka kolm Lõuna-Eesti ideed

Teine Võrumaa äriidee on BestESTPlant. See on suunatud metsataimekasvatajatele, täpsemalt luues neile põllumeeste eeskujul Põlluraamatu, mida on lihtne hallata ning mille kaudu on lihtne ja kiire esitada aruandeid, teha kokkuvõtteid ning mis annab hea ülevaate hooajal toimunust.