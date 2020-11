«Vahuveinid on eestlaste lemmikud ja meiegi oleme neid erinevaid tootnud,» rääkis Uue-Saaluse veinitalu perenaine Maris Kivistik. «Oleme varem teinud mullita ebaküdooniaveini. Et see on inimestele väga hästi maitsenud, tekkis mõte, et prooviks sellest põhjamaisest sidrunist ka vahuveini teha. Ebaküdoonia on hea happega väike tugev õun, mis sisaldab palju C-vitamiini.»