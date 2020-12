Hõbedased Põlva poisid alistusid vaid võitjale

Detsembri teisel nädalavahetusel õlvas Mesikäpa hallis toimunud noormeeste karikavõistlustel B-klassis (sünniaastaga 2004 ja nooremad) said Põlva spordikooli noored teise koha, kui pidid turniiri viimases kohtumises HC Tallas/Aruküla SK-ga vastu võtma turniiri ainukese kaotuse tulemusega 11: 22.

"Oli kaks väga erinevat päeva. Kui laupäeval asjad mängus toimisid, mängijad lõid erinevaid häid olukordi väravate viskamiseks ja kaitses väravate takistamiseks ning ka realiseerimine oli hea, siis pühapäeval oli juba esimeses mängus raskusi ja teatud ohumärgid, et oleme raskustes," tõdes Põlva võistkonna treener Kalmer Musting.

Niinimetatud finaalmängus HC Tallas/Aruküla SK ühendvõistkonnaga olid põlvalased tohutult hädas realiseerimisega. "Ainult kolm mängijat realiseeris ja kokku 11 visatud väravast viskas Randel Matthias Lepp seitse. Kahjuks pole meil stabiilsust. Olles raskustes realiseerimisel ja tabades väravavahti või väravaposte, siis mäng laguneb. Esikolmik oli tugev, eriti võitja. Tunnustan võitjat, kes läks iga mänguga paremaks ja turniiriks loodud ühendvõistkond tegi just meie vastu oma kõige parem mängu. Samas meie ei suutnud samaga vastata. Uuel aastal on tulemas B-klassis meistrivõistlused ja seega on uus võimalus. Loodetavasti lisanduvad siis ka teised seekord mitteosalenud võistkonnad," lisas Musting.