«Kontserdi mõte sündis seljataha jäävast aastast: maailm on väga palju selle ajaga muutunud ja virtuaalruumis kokkusaamine on praegusel ajahetkel tihti ainus võimalus omavahel ühenduses olla,» rääkis Mari Lõuna-Eesti Postimehele. «Kuidagi nukker oleks veeta pühi ilma elusa muusikata ja ka ise esinemata. Sealt sündiski mõte kutsuda kuulajad endale külla ja saada selleks tunnikeseks kokku veebi vahendusel minu kodutalu stuudios ja muusikas.»

«See kontsert on ka tänuavaldus kuulajale,» lisas lauljatar. «Ma olen uskumatult palju saanud sel aastal tagasisidet ja see annab jõudu. Kontsert on ka heategevuslik: toetame ühiselt Rõuge hooldekodu elanikele muusikakeskuse ostmist.»

Veebikontserdi pileteid on soetatud nii Eestist kui näiteks Jaapanist ja Ameerikast. Meil kell 19 algava kontserdi avaakordide ajal on Jaapanis kell kaks öösel, kuid Ameerika idarannikul on keskpäev. Kontsert on järelvaadatav 6. jaanuarini.