Põlva Serviti püüab karikavõitu

Kahest vastasseisust põnevam seisab kahtlemata ees Tapal, kuigi kodumeeskond pole Kehrat võitnud juba aastaid. Tänavu kohtutakse neljandat korda ning kolm eelmist mängu kallutas Kehra enda kasuks. Sealhulgas kaks just Tapa spordihoones, ent viimati ehk kuu aega tagasi oli kehralaste edu minimaalne, 27:26.

«Kehral on nii kvaliteeti kui ka jõudu palju, aga oleme juba hambaid näidanud. Viimati ei jäänud palju puudu viigist või võidust. Töötame tõsiselt ja luban, et Kehral ei saa kerge olema. Meil on küll vigastusega eemal Artur Morgenson ja Aleksander Oganezov, aga pink on pikk ning küll me lahendused leiame,» ütles Tapa peatreener Elmu Koppelmann.