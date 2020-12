Perearst: vaktsineerimine ei anna täielikku garantiid haigestumise vastu

"Mitte kunagi meditsiinis ei ole mitte ükski asi sajaprotsendiliselt kindel," rääkis Joller. "Kui ma olen saanud vaktsiini – need kaks doosi – ja ma tean, et vaktsiin toimib, siis see ei tähenda, et ma võin minna ja viibida koos köhivate koroonahaigetega ühes ruumis. Loomulikult ma olen rohkem kaitstud kui inimene, kes seda vaktsiini ei ole saanud, aga see kunagi ei välista sajaprotsendiliselt seda, et ka mina haigestun. Aga kui ma haigestun, siis see haigus on tõenäoliselt hästi kerge ja kulgeb oluliselt kiiremini."

Jolleri sõnul kehtib kõikide vaktsiinide puhul reegel, et kunagi ei anna nad 100-protsendilist kaitset, küll aga on see kaitse 95-protsendiline.