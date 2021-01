Lõuna-Eestis on käimasoleval jahihooajal kütitud 11 hunti

Jahimehed on tänavuse hundijahihooaja esimese kahe ja poole kuuga lasknud Eestis kokku 78 hunti ja ühe hundi Harjumaal eriloa alusel hooajaväliselt, selgub keskkonnaameti statistikast.

Pärnu- ja Lääne-Virumaa jahimehed on tänavu lasknud kummaski maakonnas 11 hunti, Järvamaaa kütid kümme ja Raplamaa kütid üheksa hunti. Harju- ja Võrumaa jahimehed on lasknud kummaski maakonnas seitse hunti ja Viljandimaa jahimehed kuus hunti.

Põlva- ja Tartumaa jahimeeste püssi ette on jäänud kummaski maakonnas neli hunti ning Ida-Viru-, Jõgeva- ja Läänemaa kütid on tabanud igas maakonnas kolm hunti. Valgamaal, Saaremaal ja Hiiumaal hunte lastud pole.

„Hundil läheb Eestis hästi, toitu on tal metsas piisavalt ning kärntõbi ei ole väga suur probleem. Praeguste vaatlusandmete põhjal on Eestis kindlalt teada 22 hundi pesakonna olemasolu, hinnanguliselt on pesakondi Eestis kuni 32," ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.