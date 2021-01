«Hea meel on eelkõige selle üle, et ka meie naabrid Läti ja Leedu on esindatud ja me saame Balti Biathlon cupi läbi viia,» ütles Eesti laskesuusatamise föderatsiooni juhatuse liige Aivar Nigol. «Meie rahvusvahelisel liidul IBUl on väga ranged reeglid ja sellel hooajal kahjuks rahvusvaheline Junior Cup, mis pidi Haanjas toimuma, jäi ära, aga me asendasime selle regionaalsete võitlustega. Võib öelda, et vaatamata keerulistele oludele on võimalik regionaalseid võistlusi korraldada.»