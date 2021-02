Setomaale kolisid nad 2002. aastal ning juba järgmisel aastal toimus esimene pillilaager. Igal suvel on omakultuurist osa saamas olnud poolesaja lapse ringis, kes on kümmekonna õpetaja käe all teinud esimest tutvust karmoška, kandle, viiuli ja kitarriga. Lisaks pillimängule elatakse kogu aeg seto keelekeskkonnas – nii näiteks käivad unejutte rääkimas Merca ja Terje Lillmaa.

«Tahtjaid oleks rohkemgi, aga me ei saa laagrit ka liiga suureks ajada. Suunatud on see eeskätt Setomaa juurtega lastele, et kultuuriline järjepidevus kestaks,» rääkis Ain Raal, kes õpetab nii kodutalus kui Vastseliina muusikakoolis karmoškat.