22.-28. veebruarini Käärikul peetavad suusaorienteerumise maailmameistrivõistlused on esimene suurem rahvusvaheline võistlus sel hooajal. «Korraldajariigina, et väiksele Eestile selline võimalus on antud, siis see on suur asi,» tõdes võistluste juhataja Raul Kudre.