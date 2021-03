Lõuna prefekt Vallo Koppel lausus rivistusel, et loomulikult tähistab politsei rivistusega ka meie vabariigi 103. sünnipäeva, aga kuna on 1. märts, on sellest enam pildis see, mis toimus 30 aastat tagasi. «Selleks on politsei taasloomine. On otsustatud tähistada seda päeva 1. märtsil, kuigi ettevalmistused selleks algasid juba varem. Kui 1990. aasta novembris läksid esimesed mehed majanduspiiri valvama, siis tegelikult juba 31. oktoobril nimetati ametisse taasiseseisvumise eel politsei peadirektor. Novembrikuus nimetati ametisse juba 12 politseiprefekti. Loodi politsei prefektuurid, politseikool. Ettevalmistused kulmineerusid 1. märtsil 1991. aastal politsei taasloomisega. Miilits formeerus ümber politseiks,» meenutas prefekt.