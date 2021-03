Rõuge valla kommunikatsioonispetsialisti Viivika Nageli teatel on viimase 14 päeva jooksul Rõuge valda lisandunud 74 koroonapositiivset, seega on inimeste reaalset elukohta arvestades nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta 1393.

Terviseameti andmetel on suurte arvude taga üks aktiivne kolle, mis näitab praegu siiski taandumise märke. «Tegu on Rõuge lasteaiaga ning just omavahel kokku puutunud asümptomaatilised lapsed ongi põhjustanud sedavõrd laia leviku,» teatas Nagel. «Nende kaudu jõudis viirus kodudesse, kus haigestus pahatihti enam kui üks pereliige.»

Nageli sõnul on viimasel kahel nädalal noorim haigestunu Rõuge vallas kolme ja vanim 78-aastane, kõige enam levibki viirus perekonnas: tervelt 58% (42 inimest) juhtudest. Teadmata allikaga nakatunuid on Rõuge vallas viimastel nädalatel 16% (12 inimest) ja see on terviseameti hinnangul madal arv – näitab, et varjatud levikut ei ole ning enamus haigeid teab oma nakkusallikat.