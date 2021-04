Laulukaar ja teletorn värvuvad täna punaseks

Seoses haiglate ülekoormuse ja kõrgenenud nakatumisohuga on mitmed patsiendid pandud plaanilise liigesevahetuse operatsiooni ootele. Hemofiilia kahjustab liigeseid ja õigeaegse ravita muudab haige liikumisvõimetuks.

Oluline tagasilöök on ka seoses ravimite kättesaadavusega apteekidest. 2016. aastast on suur osa veritsushaiguste ravimeid, mida siiani sai vaid haiglate kaudu, saanud kättesaadavaks patsientidele ka kodukoha apteekidest. Eesti Hemofiiliaühingu (EHÜ) juhi Killu Kaare sõnul peatas aga COVID-19 aeg selle positiivse progressi ning paljud veritsushaiged saavad siiani oma ravimeid niigi ülekoormatud ja kõrge nakkusohuga haiglatest. Killu Kaare sõnul on see kaasa toonud nii logistilisi viperusi kui pannud ülekoormatud medõed lisakoormuse alla.

Eestis on olemas hästi toimiv ja professionaalne apteekide võrgustik, mida kõik haiged võrdselt aga kasutada ei saa. Liikumispuudega inimestele on apteekides välja arendatud hea kojutoomise teenus, mida kasutavad ka paljud Hemofiiliaühingu liikmed.

COVID-19 perioodil on peaaegu peatunud harvikhaiguste raviks vajalike ravimite uuendamine. Veritsushaigustega patsientide puhul on selleks faktor IX (hemofiilia B) preparaadid, milledest praegusel hetkel on haigetele kättesaadavad vaid plasmapreparaadid. Need ravimid tehakse doonorverest ning omavad selle tõttu jätkuvalt võimalust mõneks viirusinfektsiooniks. Eriti kõrget ohtu kujutab see praeguse ülemaailmse pandeemia ajal. Mitmetest riikidest on tulnud signaale, et doonorvere kogused on langenud alla kriitilise piiri. See võib pikemas perspektiivis tekitada raskusid plasmapõhiste preparaatide tarnes ja ka ohutuses.