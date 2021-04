Rõuge uue päästedepoo kavand valmib jaanipäeva ajaks

«Meil käib praegu hoone eskiisprojekti variantide läbivaatamine. Loodame, et esialgne projekt saab valmis pärast jaanipäeva,» rääkis MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed esindaja, riigikogu liige Kalvi Kõva. «Selleks ajaks peaks meil olema kindel teadmine, millist hoonet täpselt tahame. Seejärel korraldame ehitushanke.»

Rõuge vabatahtlike kasutuses on praegu kolm pääste­autot, seega tuleb Kõva sõnul depoosse kolm garaažiboksi, peale selle neljas ruum pesula tarbeks. «Samuti on vaja ruume pumpade ja kõikvõimaliku muu päästetehnika hoiustamiseks,» lisas Kõva. «Rõuge on järvederohke piirkond ning tulevikule mõeldes võiks hoones olla koht ka paadi jaoks.»