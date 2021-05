Laureaat Jane Zuppur märkis, et kui avastas, et tütred on ta valla aasta ema kandidaadiks esitanud, valgusid ta silmad vett täis. «Meie pere hoiab alati kokku. Esikohal on austus ja üksteisega arvestamine. Olen püüdnud oma lastele eeskujuks olla ja suunata neid nägema inimestes head, mitte välja tooma halba. Väga tänan oma tütreid ja oma meest, kelleta ma ei oleks selline ema, nagu olen. Olen õnnelik naine, mul on kaks imelist tütart ja tööl 108 särasilmset last. Armastan neid kõiki,» kõneles Zuppur.