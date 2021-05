Konkursile esitatud aasta ema iseloomustuses on kirjutatud nõnda: «Kui peres on eestvedajaks niinimetatud tugevam pool, siis peab ka naine olema «priima». Nii ka Restus Hobusaare talus, kus Marge ja Valmar veavad eluvankrit, mille nimeks paljulapseline pere.»

Valmar Kängsepp (47) ja Marge Roio (37) rakendusid selle ette kümmekond aastat tagasi. Kui toona oli peres kolm last, siis nüüd üheksa. Ühiselt soetatud paigast hakkas tasapisi kodu kujunema. Talu on järjest enam jalgadele saamas ja jõudsalt arenemas. Välja on ehitatud ka maja teine korrus, kus on toad viiele lapsele.