Võrumaa mees kaotas kelmidele ligi 49 000 eurot

Politsei poole pöördus 66-aastane mees, kelle sõnul on ta koos võõraste inimestega käinud mitme kuu vältel korduvalt pangas erinevaid tehinguid sõlmimas ning avastas nüüd ühtäkki, et tema nimele on vormistatud teinegi pangakonto, millelt on tehtud erinevaid tehinguid summas 48 939 eurot.